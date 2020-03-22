Более 1400 админпротоколов и 9 уголовных производств: Как наказывают за несоблюдение карантина (Инфографика)

С начала карантинных мероприятий полицейские составили 1415 админпротоколов за нарушения правил карантина в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, также начато 9 уголовных производств.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области – 221, Киеве – 159 и Донецкой – 112.

В суд направлено 1358 административных протоколов.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено 9 уголовных производств по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской – 3, по одному в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и Киеве.

«Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности», – говорится в сообщении.