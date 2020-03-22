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ДТП в «ДНР»: Две женщины и ребенок госпитализированы

22.03.20 12:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Дорожно-транспортное происшествие произошло во временно неподконтрольном украинскому правительству Старобешевском районе (Донецкая обл.)

Как сегодня, 22 марта, сообщает «МЧС ДНР», пострадали три человека.

«Возле села Раздольное в Старобешевском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2106 и ВАЗ 2170, пострадало три человека: девочка 2008 года рождения и женщины 1976 и 1986 годов рождения», – говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу Старобешево. О их состоянии не сообщается.

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