Смертельное ДТП на Донетчине: Лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Mercedes (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб водитель транспортного средства. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.
Так, сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) поступило на телефон Службы спасения «101» вчера, 21 марта, в 22:52. Авария произошла на ул. Чайковского.
«В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ 2112 и Mercedes погиб водитель, 1978 года рождения, первого транспортного средства. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали», – говорится в сообщении.
По прибытию на место происшествия, дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело водителя из автомобиля ВАЗ 2112.
От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.