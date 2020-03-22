Смертельное ДТП на Донетчине: Лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Mercedes (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб водитель транспортного средства. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Так, сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) поступило на телефон Службы спасения «101» вчера, 21 марта, в 22:52. Авария произошла на ул. Чайковского.

«В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ 2112 и Mercedes погиб водитель, 1978 года рождения, первого транспортного средства. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали», – говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия, дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело водителя из автомобиля ВАЗ 2112.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.