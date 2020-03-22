На что пойдут 300 миллионов, выделенных Ринатом Ахметовым на борьбу с коронавирусом (Видео)

В вопросах борьбы с распространением коронавируса в Украине нужно принимать быстрые решения, делать конкретные шаги и предпринимать действия, которые окажут нужный эффект. О действиях бизнесмена Рината Ахметова в этом направлении рассказали участницы программы «Обратная связь» на телеканале «Украина 24».

Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, напоминала, что учредитель Фонда направил на борьбу с коронавирусом 300 млн грн. «Беспрецедентная цифра в масштабах страны. Эти деньги пойдут на 300 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса, на 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для спасения людей, у которых появляются осложнения болезни, и на иное оборудование», – сказала она.

Емченко отметила, что сейчас 200 стран мира «конкурируют именно за эти аппараты, за это оборудование». «Поэтому приобрети их не получается просто. Но они уже контрактуются, они уже в пути. Это вселяют надежду», – пояснила она.

Параллельно с этим бизнес Рината Ахметова в 4-х областях Украины – Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Львовской – подключается к работе гуманитарных штабов. «А также в иных городах и областях. Например, в Запорожье или в Кривом Роге», – дополнила Емченко.

«Масштабы беды такие большие, что сейчас пришло время всем объединиться в борьбе с этой эпидемией», – заключила член наблюдательного совета Фонда.

Пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова уверена, что такая обратная связь от Рината Ахметова в миллион раз ценнее, чем сто постов в Facebook с размышлениями о том, «кто прав», «кто виноват» и «что делать».

«Время сейчас – это не деньги. Время сейчас – это жизнь и здоровье каждого из нас. И спасибо всем бизнесменам, кто выделяет значительные финансовые ресурсы для того, чтобы страна не заболела, чтобы страна выздоровела», – добавил Терехова.

По ее мнению, сейчас это задача номер один для государства, бизнеса и каждого из нас. «Так давайте же делать то, что зависит от каждого из нас. Давайте оставаться дома и будем здоровы», – призвала Анна.