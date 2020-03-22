Безопасность и ответственность: Инструкция от МИД и МОЗ Украины для тех, кто возвращается из-за границы

Каждый гражданин Украины, который возвращается из страны, где были зафиксированы случаи COVID-19, должен пройти необходимые контрольные процедуры при пересечении границы. Не менее важно внимательно следить за состоянием своего здоровья, ведь ваше ответственное поведение может защитить жизни сотен людей.

Призываем каждого гражданина Украины, который возвращается из-за границы:

До планирования возвращения на территорию Украины и перед посадкой в ​​транспортное средство убедитесь, что у вас не повышена температура и нет признаков респираторных заболеваний. Не пытайтесь сбить температуру или скрыть другие симптомы, а немедленно обратитесь за медицинской помощью.

После возвращения в Украину строго соблюдайте режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя и близких.

Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение не менее 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут.

Единственное исключение – обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните семейному врачу или врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям.

Как подготовиться к самоизоляции:

Продумайте, что вам понадобится в течение 14 дней, чтобы вам не нужно было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилье необходимыми вещами.

При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если есть хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.

Предупредите друзей и родственников, вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.

Предупредите своего семейного врача / врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним или с ней.

Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.

Если вы живете не одни:

Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.

Если возможно, используйте отдельную ванную комнату и / или туалет, готовьте пищу и ешьте отдельно. Если нет – используйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.

Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мойте руки с мылом.

Если вам надо выйти из дома, используйте маску для лица и старайтесь не осуществлять контакты с другими людьми. Используйте средства для дезинфекции рук.

Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), срочно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своих недавних путешествия, а также контактах с людьми, которые имели признаки заболевания ОРВИ.