Подходит к концу регистрация для участия во ВНО-2020: Что нужно успеть сделать

24 марта – последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО). Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Настоятельно советуем не затягивать с отправкой документов в соответствующий региональный центр, сообщает Украинский центр оценивания образования.

Документы, присланные после 24 марта, обрабатываться не будут.

Сейчас региональные центры качества образования изготовили 350 415 сертификатов внешнего независимого оценивания, что составляет 96,8% от количества полученных комплектов регистрационных документов.

«Обращаем внимание на то, что подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является Сертификат, который лицо получит в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением», – говорится в сообщении.

С помощью сервиса «Состояние обработки документов» можно проверить, на каком этапе обработки регистрационные документы. Для этого необходимо ввести номер регистрационной карточки к сервису.

Устранить причины отказа в регистрации или внести изменения в персональные данные можно до 24 марта 2020 года. Внести изменения в регистрационные данные можно с помощью специального сервиса «внести изменения», размещенного на сайте УЦОКО. Вход в сервис – по номеру и пин-коду сертификата.