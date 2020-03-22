Гройсман предложил выплатить минималку украинцам, которые вынужденно находятся на карантине

Государство имеет финансовые возможности поддержать работников малых и средних предприятий, которые вынуждены были приостановить свою деятельность в связи с карантином. Об этом в программе «Обратная связь» на телеканале «Украина 24» заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что полностью поддерживает введение карантина в стране. «Но в условиях карантина предприятия останавливают свою работу, и порой освобождают своих сотрудников без сохранения заработной платы. Это обычные работники – парикмахеры, официанты, уборщики и многих иных профессий. Это сотни тысяч украинцев, которые возвращаются домой и задают себе абсолютно правомерный вопрос – а за что им прожить этот месяц? И поэтому государство здесь должно сыграть ключевую роль», – сказал Гройсман.

В этой связи он предложил выделить таким украинцам помощь в размере минимальной заработной платы, которая сейчас в Украине составляет 4 723 грн. «Украинцы нуждаются в поддержке государства. Я предложил реалистический подход – выделить 500 млн долл. (а резервы государства сегодня составляют около 25 млрд долл.). Чтобы каждый украинец, который вынужденно находится на карантине, не может работать и получать заработную плату, мог получить от государства поддержку на уровне минимальной заработной платы. Таким образом создать людям возможность хотя бы на минимальном уровне обеспечить себя продуктами питания, лекарствами», – пояснил Гройсман.