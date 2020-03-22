До страхового стажа не хватает месяца: В ПФУ разъяснили, что делать, чтобы пересчитать пенсию

У граждан Украины, которым не хватает до страхового стажа определенного периода, есть два варианта для решения этой проблемы. Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Галина Мастюгина во время прямой телефонной линии, состоявшейся в «Пенсионном курьере».

«Я пошла на пенсию в 2018 году, не работаю. Мне не хватает до стажа 30 лет буквально месяц, поэтому имею только 1638 грн пенсии. Посоветуйте, как можно улучшить ситуацию», – задала вопрос жительница Сумской области.

По словам Мастюгиной, при наличии у женщины 30 лет страхового стажа гарантированный размер пенсионной выплаты составляет 2000 грн, а не 1638 грн. «Заключение договора добровольного страхования не даст права на перерасчет пенсии, ведь осуществление перерасчета пенсии с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа предусмотрено, если пенсионер после назначения пенсии продолжал работать и платить страховые взносы. Поэтому, если вы доработаете этот месяц, чтобы за вас был уплачен страховой взнос, обязательно подайте в Пенсионный фонд заявление о перерасчете пенсии. Имейте в виду, что для этого не нужно ждать два года. Такой перерасчет вам должны осуществить сразу, поскольку пенсионеру, который получил достаточный для вычисления минимальной пенсии стаж (для женщин это 30 лет), соответствующий перерасчет пенсии должны осуществить независимо от того, сколько времени прошло после назначения/перерасчета пенсии», – объяснила она.

В случае, если не можете найти работу, то, как уточнила специалист ПФУ, есть еще один вариант. «Стоит проанализировать ваш страховой стаж за персонификацией начиная с 01.01.2004 года до месяца обращения за назначением пенсии: возможно, есть месяца работы с заработком, меньше минимальной зарплаты. При таких обстоятельствах страховой стаж в календарном месяце работы будет меньше 30 дней, ведь он исчисляется пропорционально уплаченного взноса», – сказала Мастюгина.

Так, например, страховой стаж может составлять лишь 15 дней за календарный месяц работы. «В таком случае возможно осуществить доплату до минимального страхового взноса, чтобы получить не 15, а 30 дней стажа в месяц. Тогда доплата за два неполных месяца даст еще один месяц до вашего имеющегося страхового стажа. В тоже время для вычисления доплаты будет учтена минимальная зарплата, которая была установлена ​​законодательством на тот месяц, за который осуществляется доплата. Поэтому чем раньше будет этот период, тем меньше вам нужно доплачивать (но не ранее чем 01.01.2004), ведь минимальная заработная плата с 2004 года по настоящее время существенно возросла», – разъяснила специалист ПФУ.

Для определения возможной суммы и периода доплаты Галина Мастюгина рекомендует обратиться к специалистам территориального управления Пенсионного фонда.

Напомним, в Украине согласно ныне действующему пенсионному законодательству, размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка, с которого фактически уплачены страховые взносы в ПФУ.

Как сообщалось ранее, в Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию менее 4 тыс. грн, а это ниже фактического прожиточного минимума.