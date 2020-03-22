Переселенцы и местные жители могут получить микро-гранты на Донетчине

Благотворительная организация «Благотворительный фонд "Каритас Краматорск"» объявляет конкурс микро-грантов для громад, которые оказались в зоне вооруженного конфликта, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и громад, которые приняли ВПЛ. Об этом сообщает пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

Цель конкурса – поддержка громад, пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины, содействие адаптации ВПЛ в новых жизненных обстоятельствах, создание благоприятных условий для интеграции ВПЛ в местные громады по новому месту жительства, развитие локальных громад.

В проекте могут участвовать:

физические лица;

общественные организации;

инициативные группы,

проживающие в Донецкой области:

городе Краматорске;

Бахмутском, Добропольском, Константиновском, Покровском, Лиманском, Александровском и Славянском районах.

Размер гранта составляет 20 400 грн. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Заявки принимаются до 19.05.2020.

Приоритет будет отдаваться проектам, которые будут направлены на работу с:

детьми и молодежью, лицами и семьями, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;

лицами и детьми с инвалидностью и членов их семей;

ВПЛ;

участниками АТО/ООС и членами их семей и семей;

лицами пожилого возраста.

Ориентировочная тематика проектов:

помощь нуждающимся через расширение доступа и повышение качества социальных, образовательных и других услуг;

меры по улучшению взаимодействия между государственным и общественным секторами по развитию социальной сферы;

активизация граждан к реализации социально-значимых инициатив в местной громаде и в сотрудничестве с религиозными громадами;

просветительские мероприятия среди населения по решению актуальных социальных вопросов и проблем в местной громаде;

развитие волонтерского движения и лидерства.

Ссылка на бланк заявления: https://cutt.ly/2tk2xuJ

В Фонде обращают внимание, что при разработке проекта необходимо учитывать особенности налогообложения целевой благотворительной помощи в зависимости от статуса (организационно-правовой формы) получателя.

Заявки необходимо присылать на почту проекта: socentr.caritas@gmail.com

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:

+38 066 881 32 42 Елена;

или +38 066 993 28 00 («горячая линия»).

Как сообщалось ранее, в подобном проекте мини-грантов могут участвовать физические лица, общественные организации и инициативные группы, проживающих в городе Мариуполь и прилегающих к городу районах (Мангушский, Никольский, Волновахский).