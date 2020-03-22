Ляшко рассказал о положительных сторонах карантина (Видео)

Если смотреть на жизнь оптимистично, есть и хорошие стороны у карантина. Об этом в программе «Обратная связь» на телеканале «Украина 24» рассказал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Нет худа без добра. Коронавирус – это и возможность побыть дома, побыть с родными, близкими, и даже любимыми собаками. И вообще больше общаться, больше читать. Оптимистически смотреть на жизнь», – сказал он.

«Эта зараза пройдет, и от нас зависит – как быстро она пройдет. Меньше ходить [по улицам], меньше разносить эту заразу», – призвал Ляшко.

Он считает, что надеяться на украинскую медицину – «неблагодарное дело». «Нет у нас медицины. Поэтому нам нужно не на медицину надеяться, а самим сделать все для самоорганизации, помочь своим родным и близким, друзьям, чтобы пережить это труднее время. Вместе переживем. И пусть помощь получат те, кто в ней больше всего нуждается – наши пенсионеры, наши родители. И пусть те крохи медицины идут им на поддержку, а не молодежи, т.к. молодежь должна заботиться о себе, будучи ответственными и понимая, что это не шутки», – заключил политик.