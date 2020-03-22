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В режиме ограниченного доступа: Как работает Пенсионный фонд в Луганской области на время карантина

22.03.20 22:46
Фото: скриншот видео UA:Донбасс
Фото: скриншот видео UA:Донбасс

В Луганской области органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) работают в режиме ограниченного доступа в условиях введения карантина. Об этом сообщила начальник главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, специалисты осуществляют прием граждан по первоочередным вопросам:

  • назначение пенсий;
  • перерасчет пенсий;
  • выплат пособия на погребение;
  • недополученной пенсии.

Граждане могут оставлять свои заявления и обращения в боксах, установленных на входах в управление. Ответственный работник передаст их на обработку специалистам. После обработки посетитель таким же образом может получить ответ на свой запрос.

Также Шарунова отметила, что большинство вопросов сегодня решается и без личных визитов. Для этого стоит воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала ПФУ. В частности:

  • подать заявление о назначении пенсии в «одно касание»;
  • получить справки формы ОК-5/ОК-7, о размере пенсии;
  • сведения о выплаченной заработной плате, уплаченных в пользу лица страховых взносов, приобретенном страховом стаже;
  • подать обращение (предложение и т.д.);
  • проверить сведения о трудовой деятельности;
  • подать анкету застрахованного лица для внесения/изменения /уточнения данных в Реестр застрахованных лиц и прочее.

Сейчас вход в личный кабинет на веб-портал ПФУ можно осуществить не только по электронной подписи, но и по номеру банковской карты.

Также можно получить квалифицированную консультацию специалистов пенсионной службы, позвонив на номера «горячих линий».

«Ситуация постоянно мониторится. Мы стараемся предоставлять гражданам качественные пенсионные услуги, хотим, чтобы и в условиях введения карантина они не чувствовали никакого дискомфорта», – добавила Ольга Шарунова.

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