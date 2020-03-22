В режиме ограниченного доступа: Как работает Пенсионный фонд в Луганской области на время карантина

В Луганской области органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) работают в режиме ограниченного доступа в условиях введения карантина. Об этом сообщила начальник главного управления ПФУ в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, специалисты осуществляют прием граждан по первоочередным вопросам:

назначение пенсий;

перерасчет пенсий;

выплат пособия на погребение;

недополученной пенсии.

Граждане могут оставлять свои заявления и обращения в боксах, установленных на входах в управление. Ответственный работник передаст их на обработку специалистам. После обработки посетитель таким же образом может получить ответ на свой запрос.

Также Шарунова отметила, что большинство вопросов сегодня решается и без личных визитов. Для этого стоит воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала ПФУ. В частности:

подать заявление о назначении пенсии в «одно касание»;

получить справки формы ОК-5/ОК-7, о размере пенсии;

сведения о выплаченной заработной плате, уплаченных в пользу лица страховых взносов, приобретенном страховом стаже;

подать обращение (предложение и т.д.);

проверить сведения о трудовой деятельности;

подать анкету застрахованного лица для внесения/изменения /уточнения данных в Реестр застрахованных лиц и прочее.

Сейчас вход в личный кабинет на веб-портал ПФУ можно осуществить не только по электронной подписи, но и по номеру банковской карты.

Также можно получить квалифицированную консультацию специалистов пенсионной службы, позвонив на номера «горячих линий».

«Ситуация постоянно мониторится. Мы стараемся предоставлять гражданам качественные пенсионные услуги, хотим, чтобы и в условиях введения карантина они не чувствовали никакого дискомфорта», – добавила Ольга Шарунова.