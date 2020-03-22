В Украине из 47 больных коронавирусом выздоровели восемь

В Украине из 47 больных Covid-19 выздоровели 8. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

«По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели», – отмечается в сообщении.

Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.

Ситуация инфицирования в областях Украины выглядит так:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область – 2 (1 летальный)

Киев – 9;

Киевская область – 4;

Львовская область – 1;

Тернопольская область – 1;

Черновицкая область – 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), а также областные лаборатории.

Всего с начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образцы исследуют. Вирусологический референс-лаборатория ЦОС исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, а и определенных контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов.