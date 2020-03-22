ВООЗ, ООН и ЮНИСЕФ готовят два плана помощи Украине для борьбы с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрав разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около $ 38 млн и $ 20 млн. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией, б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации, в) изолировать тех, с кем контактировал больной, г ) объединить усилия государства и населения, поскольку эта проблема имеет уже не только медицинский характер, но и социально-экономический. Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Минздравом для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около $ 38 млн и $ 20 млн», – сказал Кислица.

Он отметил, что первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку украинцам, проживающим на востоке Украины.

«В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около $ 162 млн. Понимая, что потребности сейчас растут, мы планируем привлечь еще $ 20 млн на борьбу с распространением Covid-19», – отметил Кислица.