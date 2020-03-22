COVID-19: На Донбассе разместили постеры для информирования граждан (Фото)

На Донбассе 200 постеров с информацией о коронавирусе (COVID-19), рассказывающих о правильном мытье рук и других предупредительных мерах, были размещены в коллективных центрах для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), изолированных поселках вдоль линии разграничения, на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), а также в некоторых поселках на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине на своей странице в Facebook.

«Команда УВКБ ООН вместе с НПО партнерами БФ "Славянское сердце" и Гуманитарная миссия "Пролиска" разместили постеры с советами от World Health Organization Ukraine (Всемирная организация здравоохранения, – ред.), как вести себя в наиболее распространенных ситуациях, связанных с COVID-19», – говорится в сообщении.

Кроме того, партнер УВКБ ООН Благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту») создал и распространил постеры с информацией о новых поправках в законодательство по выплатам пенсий, предоставления социальных услуг и тому подобное.

Как сообщили в Гуманитарной миссии «Пролиска», плакаты содержат ответы на вопросы «Как защитить себя и свое окружение от СOVID-19?», «Какие симптомы у заболевших?», «Где узнать актуальную информацию о COVID-19?», «Кто в группе риска?», «Куда обращаться в случае появления симптомов болезни?».

Фото: Агентство ООН по делам беженцев в Украине

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране.

Как сообщалось ранее, в Украине из 47 больных COVID-19 выздоровели 8.