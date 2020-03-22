Критические жизненные ситуации: Через закрытые КПВВ пропустили 35 человек

После закрытия КПВВ на Донбассе небольшой группе граждан был разрешен переход через линию разграничения с связи «с критически важными жизненными ситуациями». Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«С сегодняшнего дня в районе проведения операции Объединенных сил прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств. Такие меры введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако, учитывая исключительные обстоятельства, было принято 35 индивидуальных решений по пропуску граждан через КПВВ в связи с критически важными жизненными ситуациями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем, на период действия ограничений, пропуск лиц через линию разграничения будет возможен только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов.

Как сообщалось ранее, в районе проведения Операции объединенных сил временно прекратили пропуск через линию разграничения