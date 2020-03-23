Особенности национального карантина, или о Пользе лечебного голодания

Введение в некоторых регионах Украины режима чрезвычайной ситуации поставило население этих районов в весьма непростое положение. С одной стороны, существует реальная угроза со стороны коронавируса, наглядно продемонстрировавшего свои возможности. С другой, многие украинцы живут, как говорится, «от зарплаты до зарплаты», не имея существенных сбережений на «черный» день. И для них угроза остаться без средств к существованию в этой самой чрезвычайной ситуации – угроза не меньшая. Если не большая…

Ситуация – чрезвычайная

С сегодняшнего дня, 23 марта, в Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). «Введенный нами режим ЧС нужен, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19. Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай заражения COVID-19», – сообщил в этой связи глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Донетчина стала далеко не первым регионом Украины, где объявлен режим ЧС. При этом в Донецкой области на сегодняшний день подтвержден всего лишь 1 случай коронавируса – 52-летний житель Мариуполя, который недавно вернулся из Египта. До этого режим ЧС был введен в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, а также Киеве. Причем, премьер Денис Шмыгаль заявил, что, скорее всего, будут еще области с введенной ЧС, прозрачно намекнув на Львовскую и Харьковскую области. И дальше по списку…

Что практически означает для населения введение режима ЧС? Прежде всего, это продолжение и ужесточение ранее объявленного карантина.

Так, в Украине карантин был введен с 12 марта на 3 недели. Он заключался в следующем:

закрывались все учреждения образования (детские сады, школы, училища, вузы и внешкольные учебные заведения) – школьников и студентов перевели на дистанционные занятия;

запрещено проведение массовых мероприятий с участием свыше 200 человек. При этом работу Верховной Рады оставили, а проведение спортивных мероприятий было возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

С 17 марта меры еще более ужесточились:

полностью остановилось железнодорожное, авиа- и автобусное сообщение, междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запрещена работа метрополитенов;

городские перевозки могли осуществляться в режиме: до 10 человек –в маршрутных такси и такси, а также до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая;

запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек, включая обряды и церемонии;

закрыты учреждения культуры, торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе, фитнес-центры и другим заведения питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе могут продолжить работу формату «заказы на дом»;

разрешена работа продовольственных магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний. А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта;

в больницах запрещены плановые мероприятия и плановые операции, осуществляются только срочные и неотложные меры.

Далее, штаб Операции объединенных сил с 22 марта полностью закрыл КПВВ на линии разграничения с «ДНР» и «ЛНР», прекратив пропуск людей в обе стороны. «ДНР» свои пункты пропуска закрыла с 21 марта, «ЛНР» – с 23 марта. До этого условия пересечения линии соприкосновения последовательно и обоюдно ужесточали 27 февраля, 7 марта и 16 марта.

Транспорт не для всех

Что касается собственно режима ЧС, то понять, как это будет, нагляднее всего можно было в Киеве, который одним из первых в Украине ввел такой режим. Городские власти полностью остановили работу метро и ввели ограничения на число людей, которые могут одновременно находиться в салоне общественного транспорта. Для маршрутных такси – 10 человек, для троллейбусов, автобусов и трамваев – 20 человек. В результате, в городе наступил транспортный коллапс, а многие жители не смогли добраться на работу. Тем более, что многие частные перевозчики, вообще не вышли на маршруты, мотивируя это тем, что им банально не выгодно возить «пустые салоны».

Проезд в общественном транспорте столицы был возможен только в защитной маске. Однако в первые дни ЧС в аптеках города масок в продаже не было, поэтому население ездило, как придется. Это создавало дополнительные конфликты. Впрочем, проблема с масками была оперативно решена.

«С 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только пассажиров, которые едут на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, работающие в продуктовых магазинах и аптеках, а также работников стратегических предприятий. Ездить в транспорте можно будет только по спецпропускам», – заявил мэр Киева Владимир Кличко. Будут ли копировать такие действия власти других регионов? Скорее всего, да…

«На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности! Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине… Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!», – заявил по этому поводу глава МВД Арсен Аваков.

Коммуналку всем «простят»

И правда, среди прочего, режим ЧС официально означает «остановку деятельности субъектов хозяйствования, находящихся в зоне ЧС, и ограничение доступа населения в такие зоны». На практике это – прекращение работы всех предприятий, кроме медицинских (больницы и аптеки), жизнеобеспечивающих (коммунальные предприятия и транспорт) и продовольственных (продуктовые магазины).

Что касается продовольственных рынков, то их судьбу при введении ЧС, к примеру, в Донецкой области оговорили особо. «С 0 часов 23 марта 2020 года временно запретить работу рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основным или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (по отдельному решению местных органов исполнительной власти)», – говорится в решении Донецкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Вообще местные и центральные власти практически повсеместно призвали украинцев соблюдать карантин и не выходить на улицу без крайней на то необходимости. Верховная Рада с этой же целью на днях приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

По этому закону, запрещается начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременные платежи за жилищно-коммунальные услуги. На этот же срок запрещается оставлять без жилищно-коммунальных услуг тех, кто не полностью оплатил счета за коммуналку.

Также запрещено принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

То есть, фактически введена отсрочка в 30 дней на оплату населением коммунальных услуг.

Более того – субсидии не отменят даже при наличии задолженности за коммуналку. «Субсидии и все виды социальной помощи, срок действия которых истекает (в течение этих 30 дней), переназначат автоматически. Поэтому, я призываю пенсионеров и граждан, получающих субсидии и социальные выплаты, на период карантина оставаться дома и не посещать отделения Пенсионного фонда, банков и органы социальной защиты населения», – заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

От зарплаты до зарплаты без зарплаты

Однако, можно констатировать, что население в первую очередь сейчас волнуют несколько иные проблемы, чем сроки уплаты коммунальных платежей. Хотя это также важно.

Одну из главных проблем вполне доступно сформулировал глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян. Вернее, сначала он подал в отставку, а затем немедленно заявил: «Ключевое отличие ситуации с коронавирусом между Украиной и западными странами, в которых приняты жесткие карантинные мероприятия, – это тотальная бедность украинцев. У многих запас прочности минимальный. Сбережения миллионов людей не превышают 1-2 среднемесячных зарплат. Люди живут фактически от зарплаты до зарплаты. И закрытие рабочих мест для них – не просто вопрос уменьшения базового дохода. Для них это настоящая финансовая катастрофа. А вы думаете, откуда километровые очереди на автобусных остановках – все в надежде доехать на работу. И сохранить ее. И это, пожалуй, крупнейшая социальная трагедия, связанная с этим вирусом, после, конечно, количества оборудованных реанимационных мест в Украине. Убежден, что запас прочности – максимум два-три месяца. Затем наступает граница, которую нельзя пересекать при любых условиях».

Это было уже после того, как Международная организация труда сообщила, что «пандемия коронавируса может привести к тому, что около 25 млн людей по всему миру могут потерять работу. Какую долю из них могут составить украинцы, поведал экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«В Украине безработица – примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тыс. людей потеряют работу. Однако, эти цифры демонстрируют лишь официальную статистику и не учитывают около 20% украинцев, которые трудоустроены неофициально. А именно эта категория наименее защищена от увольнений во времена экономического кризиса и карантина, особенно те украинцы, которые неофициально трудоустроены в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. Таких в Украине около 700 тыс. человек. Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято, как обоснованное и консервативное. При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тыс. человек», – пояснил он, добавил, что цифра может быть еще больше, если будут увольнять украинцев, которые работают и в других отраслях.

Экс-министр отметил, что в своей оценке опирался на данные Китая, где, согласно опросам, 40% работает в нормальных условиях, 25% – потеряли работу, 17% – не получают зарплату, в то время как для 20% – ее сильно задерживают.

Когда сбережений практически нет

Насколько украинцы на самом деле финансово готовы к карантину и, тем более, режиму ЧС? Для ответа на этот вопрос можно обратиться к исследованиям компании Research&Branding Group, обнародованным несколько месяцев назад.

В ноябре прошлого года Research&Branding Group опубликовала результаты, из которых следовало, что более 35% жителей Украины… вообще не имеют сбережений на «черный день». Те, кто имеет такие сбережения, их размер оценили так:

10% украинцев считают, что и сбережений хватит меньше, чем на месяц;

12% – на месяц;

11% – на 2 месяца;

17% украинцев не смогли оценить, насколько им хватит сбережений, если они потеряют имеющийся источник своих доходов.

С другой стороны, 11% украинцев считают, что их сбережений хватит для того, чтобы прожить от 3 до 6 месяцев. И, наконец, 3% полагают, что протянут на своих сбережениях более чем 7 месяцев.

Есть серьезные основания полагать, что украинцы вполне адекватно оценили ситуацию. Потому, что 31% из них сообщили, что за последний 3 года оказывались в ситуации, когда более 3 месяцев занимались поиском работы. Так, что они знают, о чем говорят.

Также интересным является то, какими источниками дохода располагают украинцы и какие из них считают главными и ключевыми. Согласно тому же исследованию, для 64% семей основным источником дохода является зарплата. Только зарплата и ничего кроме зарплаты. Для 29% семей – это пенсия. Доходы от приусадебного хозяйства в качестве дополнительных доходов отметили 10% украинцев и от самозанятости – еще 7%. И это всё.

Интересно, что многие специалисты считают эти данные излишне оптимистичными. «На самом деле очень небольшой процент украинцев имеют сбережения.По данным Госстата Украины, откладывают деньги только 8,7% украинцев», – сообщила осенью прошлого года заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института социальных и демографических исследований Людмила Черенько.

И действительно, исследование Госстата показало, что 40% украинцев не имеют возможности делать сбережения, 3,5% сообщили, что им не до сбережений. Им не хватает денег даже на еду. В то же время, согласно исследованию, 47% украинцев теоретически могли бы что-то откладывать, однако не делают этого по различным причинам. Что же получается?

Бабло опять победит зло

«Туризм, ресторанный бизнес, сферы обслуживания и досуга, значительная часть заробитчан и т.д., и т.п. Эти люди остались без работы и без источников доходов. Их – миллионы. Они уже начали проедать последнюю зарплату. Власть понимает, с какой проблемой столкнется, когда они ее доедят?», – несколько дней назад сформулировал основной вопрос современности блогер Вячеслав Чечило.

«Часть людей будут решать эту проблему и столкнутся с тем, что, если даже работа у кого-то еще есть, невозможно до нее добраться. Из дома выехать невозможно. [У властей] похоже, складывается впечатление, что у каждого украинца на счету в банке по 5 тыс. долл. и нет никаких проблем посидеть дома, отдохнуть, в лесу погулять», – заявил в этой связи директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

С другой стороны, на чаше весов также как бы немало. «Мы ожидаем, что темпы распространения коронавируса в Украине будут увеличиваться, и будут увеличиваться в ближайшие две недели. Мы знаем, что с начала нового года очень много было не совсем понятных, мимолетных пневмоний. В нашей клинике было несколько таких случаев. Те меры, которые приняты, они оправданы: ограничение передвижения, собраний и закрытия торговых центров. Наши граждане, не так дисциплинированы, как в Германии. Медики готовы морально, но технически – не думаю. Мы не исключаем, что может быть итальянский сценарий», – заявил пару дней назад директор института сердца Борис Тодуров.

«Это не имеет значения. Даже если вирус продолжит циркулировать по Украине, ей придется выходить из карантина 3 апреля, как и запланировано. К тому времени деньги закончатся у всех – и в бюджете, и у людей», – парирует заместитель министра здравоохранения 2016-2019 гг. Павел Ковтонюк.

Кстати. Врачи во всем мире уже давно и яростно спорят о пользе и вреде лечебного голодания…

Михаил Попов