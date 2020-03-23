Пострадавшие – с черепно-мозговыми травмами и переломами: В ДТП в Луганске попал рейсовый автобус

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали 5 человек.

Как сегодня, 23 марта, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», авария произошла утром 22 марта на ул. Андрея Линева. «В результате ДТП с участием рейсового автобуса "Эталон", следовавшего по маршруту "Свердловск (после переименования –Должанск, – ред.) – Донецк", пострадали 5 человек», – утверждают в «ЛНР».

В «республике» добавляют, что из 5-ти пострадавших 3-е в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы: мужчина 1963 года рождения с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа со смещением»; мужчина 1951 года рождения, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейки правого бедра и области левого коленного сустава»; женщина 1958 года рождения с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости».