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В «ДНР» заявили о задержании руководства шахты «Комсомолец Донбасса»

23.03.20 10:59
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В «ДНР» задержана группа людей, в том числе руководство шахты «Комсомолец Донбасса», которых обвиняют в хищении угольной продукции, добываемой на указанной шахте, с последующей ее продажей и присвоением денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В ходе следствия установлено, что на протяжении 2019 года директор ГП "Шахта "Комсомолец Донбасса" Андрей Вашура, по предварительному сговору с замдиректора по материально-техническому обеспечению Скляровым, замдиректора и другими работниками предприятия, осуществлял систематическое хищение угольной продукции в крупном размере с последующей ее продажей и присвоением денежных средств», – уверяют в «республике».

Как утверждают в «МВД», директор шахты «создал преступную группу и руководил ею». В состав этой группы якобы входило около 20 человек. Сбор и передачу денег, как уверяют в «ДНР», осуществлял личный водитель директора. Недостача угля, по версии «МВД», компенсировалась внесением ложных сведений в отчеты.

В «ДНР» также заявляют, что «доказательства преступной деятельности собраны и задокументированы». «По предварительным оценкам, сумма причиненного ущерба составляет около 100 млн руб. (45,5 млн грн по местному курсу на 23.03.2020 – ред.). В данный момент проводятся экспертизы по установлению точной суммы ущерба. По данным фактам возбуждено уголовное дело», – сообщают в «республике».

Ранее в соцсетях местные жители сообщали, что в «ДНР» арестован директор шахты «Комсомолец Донбасса», который отказался грузить уголь без погашения задолженности перед шахтерами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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