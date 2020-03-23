В «ДНР» за два дня не пропустили ни одного патруля СММ ОБСЕ

21 и 22 марта члены незаконных вооруженных формирований на блокпостах в Донецкой области не пропустили в неподконтрольные правительству районы ни одного патруля СММ ОБСЕ, которые ехали из подконтрольных правительству районов. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 22 марта.

В частности, утром 21 марта на блокпосту около неподконтрольной Еленовки (23 км к юго-западу от Донецка) невооруженный участник НВФ запретил патрулю СММ в составе 5-ти сотрудников на 2-х автомобилях проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это «распоряжениями от руководства вооруженных формирований».

В то же утро на блокпосту, расположенном примерно в 600 м к западу от неподконтрольного Верхнешироковского (до переименования – Октябрь; 85 км к югу от Донецка) вооруженный член НВФ запретил другому патрулю Миссии в составе 6-ти сотрудников на 2-х автомобилях проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что «пункт пропуска закрыт».

Утром 22 марта на том же блокпосту, западнее Верхнешироковского, вооруженный член НВФ снова запретил еще одному патрулю СММ в составе 6-ти сотрудников на 2-х автомобилях проезд в неподконтрольные правительству районы, по его утверждениям, из-за «карантина».

«В связи с этими недопусками свобода передвижения Миссии через линию соприкосновения была ограниченной и патрули СММ не смогли добраться до неподконтрольных правительству районов Донецкой области, что воспрепятствовало выполнению ее мандата по всей стране», – отмечается в отчете.