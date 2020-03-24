Как же я хочу – вот так идти по Донецку с зонтиком: В соцсети показали новые кадры (Фото)

Неподконтрольный украинским властям Донецк во время и после дождя запечатлела местный фотограф Евгения Карпачева. Кадрами она поделилась на своей странице в Facebook.

Карпачева показала центр: перекресток ул. Университетской и пр. Богдана Хмельницкого, проход с ул. Артема на Университетскую, Храм Святого Апостола Андрея Первозванного в студгородке, библиотеку им. Крупской и другие узнаваемые места.

Пользователи соцсетей с восхищением комментируют опубликованные фото: