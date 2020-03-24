RU
Все новости

Как же я хочу – вот так идти по Донецку с зонтиком: В соцсети показали новые кадры (Фото)

24.03.20 07:59
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой

Неподконтрольный украинским властям Донецк во время и после дождя запечатлела местный фотограф Евгения Карпачева. Кадрами она поделилась на своей странице в Facebook.

Карпачева показала центр: перекресток ул. Университетской и пр. Богдана Хмельницкого, проход с ул. Артема на Университетскую, Храм Святого Апостола Андрея Первозванного в студгородке, библиотеку им. Крупской и другие узнаваемые места.

Пользователи соцсетей с восхищением комментируют опубликованные фото:

  • Ирина: «Ваууу! Спасибо за красоту такую»;
  • Юлия: «Вам коммунальщики должны скидку делать по квартплате. Так роскошно еще никто не пропагандировал лужи!»;
  • Любовь: «Нужно смыть зимнюю грязь и расцвести буйным цветом»;
  • Людмила: «И Северная, и Южная Пальмира отдыхают! Кому сказать, что это Донецк, не поверят»;
  • Елена: «Как же я хочу – вот так идти по Донецку с зонтиком...».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк