Как же я хочу – вот так идти по Донецку с зонтиком: В соцсети показали новые кадры (Фото)

Неподконтрольный украинским властям Донецк во время и после дождя запечатлела местный фотограф Евгения Карпачева. Кадрами она поделилась на своей странице в Facebook.
Карпачева показала центр: перекресток ул. Университетской и пр. Богдана Хмельницкого, проход с ул. Артема на Университетскую, Храм Святого Апостола Андрея Первозванного в студгородке, библиотеку им. Крупской и другие узнаваемые места.
Пользователи соцсетей с восхищением комментируют опубликованные фото:
- Ирина: «Ваууу! Спасибо за красоту такую»;
- Юлия: «Вам коммунальщики должны скидку делать по квартплате. Так роскошно еще никто не пропагандировал лужи!»;
- Любовь: «Нужно смыть зимнюю грязь и расцвести буйным цветом»;
- Людмила: «И Северная, и Южная Пальмира отдыхают! Кому сказать, что это Донецк, не поверят»;
- Елена: «Как же я хочу – вот так идти по Донецку с зонтиком...».