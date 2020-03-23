Зеленский призвал регионы объединиться в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает прес-служба главы государства.

На совещании также присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и городской голова Киева Виталий Кличко.

Президент призвал глав областей и мэров городов объединиться для недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

«Сегодня есть два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единстве – наша победа», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие селекторные совещания с регионами будут проводиться два раза в неделю. Он призвал руководителей областей и глав областных центров составить список проблем на местах для их совместного решения.

Владимир Зеленский также напомнил, что организовано прибытие первого самолета из Китая со средствами защиты, тестами, которые будут распределены по регионам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что наибольшие бюджеты в регионах для борьбы с угрозой COVID-19 есть там, где объединили поступления из областного и местного бюджетов, а также привлекли большой бизнес. Он призвал глав ОГА и городских голов привлекать бизнес к закупке необходимой медицинской базы.

«Мы, правительство, работаем 24/7. Ежедневно у нас проходят встречи, такие как с представителями G7, китайского правительства, МВФ и других. Наши международные и европейские партнеры поддерживают нас. В некоторых ситуациях мы реагируем на вызовы быстрее, чем другие», – сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также рассказал, что проводится мониторинг заболеваемости и потребностей государственных учреждений на основе информации из местных больниц. По его словам, это поможет справедливо распределять ресурсы, грамотно прогнозировать и делать заказы в будущем. Глава правительства также призвал не допустить коррупционных действий и злоупотреблений при закупке средств, необходимых для противодействия распространению коронавируса, и отметил, что планируется создание Стабилизационного фонда для борьбы с этой инфекцией и ее последствиями в Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал глав областных государственных администраций и мэров городов увеличить количество общественного транспорта.