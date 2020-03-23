RU
Все новости

Министр здравоохранения выступает за введение чрезвычайного положения в Украине

23.03.20 08:11
Министр здравоохранения Украины Илья Емец
Министр здравоохранения Украины Илья Емец

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения. Об этом министр заявил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

«Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы», – подчеркнул Емец.

По словам Емца, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны иметь сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк