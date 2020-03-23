Министр здравоохранения выступает за введение чрезвычайного положения в Украине

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения. Об этом министр заявил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

«Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы», – подчеркнул Емец.

По словам Емца, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны иметь сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.