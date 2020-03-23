Растут кустарники и целые деревья: В Донецке показали стадион «Шахтер» внутри и снаружи (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке стадион «Шахтер» находится в плачевном состоянии. Как выглядит сегодня стадион, показал местный житель.

В частности, дончанин показал кассы, стадион с разных сторон. Он напомнил, что здесь во время футбольного матча на трибуне во время взрыва погиб самый влиятельный дончанин 90-х годов Ахать Брагин (Алик Грек).

«Я на этом стадионе никогда не был», – отметил житель Донецка.

Также он показал плачевное состояние стадиона: ржавеющие металлоконструкции, разрушающиеся ступеньки, само здание, по словам дончанина, в аварийном состоянии.

Все входы на 1-м и 2-м ярусах закрыты, однако мужчина показал, как выглядит поле, через щели между створками ворот. Внутри стадиона растут кустарники и даже целые деревья.

Напомним, так выглядел стадион «Шахтер» летом 2019 года.