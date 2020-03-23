В Украину доставили медицинские средства и 250 тыс. экспресс-тестов на коронавирус (Фото)

В Украину из Китая доставили партию медицинского оборудования и тестов для выявления коронавирусной инфекции. В ближайшее время тесты будут передаваться в каждый регион страны. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Офис президента Украины (ОПУ) в Facebook.

Самолет Вооруженных сил Украины привез из китайского Гуанчжоу два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

«Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19. После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать», – отмечается в сообщении.

В Офисе президента уточняют, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины.

Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы и других.

Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.

«Закупка медицинских средств в Китае состоялась во исполнение договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и представителей крупного бизнеса. Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.», – добавили в ОПУ.