В «ЛНР» маленький ребенок выпал из окна квартиры

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) ребенок 2018 года рождения выпал из окна квартиры.

Как сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР», мать малолетнего ребенка на длительное время оставила его дома без надлежащего присмотра. «В результате неисполнения гражданкой своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, ее малолетний ребенок, 2018 года рождения, выпал из окна квартиры, получив телесные повреждения», – утверждают в «прокуратуре».

Как уверяют в «ЛНР», в отношении женщины проведена проверка, и по данному факту открыто «уголовное дело» за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».