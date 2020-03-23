Ринат Ахметов направляет 300 млн грн на борьбу с коронавирусом (Видео)

Объединив все ресурсы: Фонда, футбольного клуба «Шахтер», компаний ДТЭК и Метинвест и других активов SCM для помощи Украине. По личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны еще 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. В кратчайшие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Помощь Рината Ахметова – существенная поддержка государства в борьбе с эпидемией.

Важнейшее оборудование сегодня уже закуплено и передано Минздраву. В частности – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких шведского производства.

Компания SCM принимает все меры для сохранения здоровья сотрудников.

Также на призыв Владимира Зеленского SCM стали партнерами региональных штабов при губернаторах в четырех областях Украины, где работают предприятия: в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской, а также в городах Днепропетровской, Запорожской и других областей.