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Ринат Ахметов направляет 300 млн грн на борьбу с коронавирусом (Видео)

ТК "Украина" 23.03.20 08:59
Фото: скриншот видео ТК «Украина»
Фото: скриншот видео ТК «Украина»

Объединив все ресурсы: Фонда, футбольного клуба «Шахтер», компаний ДТЭК и Метинвест и других активов SCM для помощи Украине. По личному решению учредителя, Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны еще 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. В кратчайшие сроки они будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Помощь Рината Ахметова – существенная поддержка государства в борьбе с эпидемией.

Важнейшее оборудование сегодня уже закуплено и передано Минздраву. В частности – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких шведского производства.

Компания SCM принимает все меры для сохранения здоровья сотрудников.

Также на призыв Владимира Зеленского SCM стали партнерами региональных штабов при губернаторах в четырех областях Украины, где работают предприятия: в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской, а также в городах Днепропетровской, Запорожской и других областей.

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