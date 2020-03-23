Сводка из зоны ООС за 22 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Водяного – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Березового – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 17 единиц. Под огнем оказались районы поселка Старомихайловка, "Вольво-центра", Ясиноватой на донецком направлении; окрестности поселков Зайцево и шахты им. Гагарина на горловском направлении; сел Саханка и Куликово на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, крупнокалиберное оружие, в том числе стрелковое».

В «ДНР» также сообщают, что сегодня, 23 марта, утром был открыт массированный огонь в направлении севера Донецка.

Кроме того, в «ДНР» уверяют, что в Горловке ранен подросток.

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на период публикации материала не обнародовали.