Коронавирус может сильно повлиять на ситуацию с войной в Украине, – Резников

Последствия распространения коронавируса сильно повлияют на экономику всех стран, в том числе России, что откроет возможность завершить военный конфликт на Донбассе. Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Гордон».

«Китайский иероглиф "кризис" пишется так же, как и "возможность". Стая черных лебедей прилетела и парит над планетой Земля, в том числе над Украиной, и она сильно изменит мир. Он уже изменился. И поэтому я смотрю оптимистично на последствия этого кризиса. Я уверен, что Украина выживет, станет сильнее. В том числе коронавирус может сильно изменить ситуацию с войной», – сказал Резников.



Он предположил, что борьба с коронавирусом уменьшит экономическую «подушку безопасности» России, и она может сократить финансовую поддержку «Л-ДНР».



«Я не знаю, каким образом это произойдет. И мир будет меняться, в том числе экономически. Я хочу напомнить, что РФ вливает большие суммы денег в поддержание сегодня оккупированных территорий: на выплаты зарплат, на обеспечение работы "госаппарата", на армию, которая там присутствует, и так далее. Возникает вопрос: а для их граждан это вообще приемлемая история? Окей, сейчас пока им хватает этой подушки, а дальше? Поэтому все будет меняться, и очень быстро. И у нас может появиться окно возможностей», – пояснил вице-премьер.

Резников уточнил, что ни коронавирус, ни поддержка международных партнеров не могут играть ведущую роль в разрешении конфликта на Донбассе.

«Наш главный союзник – это украинский народ, это мы сами. Другого союзника у нас нет. Все остальные, включая наших соседей, – это возможные партнеры, возможные попутчики, которым выгодно поддержать нас в той или иной ситуации. Сегодня им даже невыгодно держать санкции, просто им неудобно и стыдно за Будапештский меморандум, который был нами подписан, и мы поддались на это давление, а он в итоге не обеспечен... Западные немцы ждали воссоединения с восточными немцами очень долго – 45 лет, но они развивали свою страну, и берлинская стена упала сначала ментально в головах, а потом ее разобрали по кирпичикам на сувениры», – сказал вице-премьер.

Он также выразил убеждение, что Украина одержит победу в войне с Россией, а люди на неподконтрольной части Донбасса этого ждут.

«Все войны рано или поздно заканчиваются, вопрос: кто что теряет и приобретает. Я уверен, что мы победим в этой войне, потому что мы правы – у нас украли [территории], мы ни у кого ничего не забирали, мы ни к кому не заходили на его территорию. Поэтому в этой войне мы останемся победителями. Для нас очень важно, чтобы население на тех [неподконтрольных] территориях, знало, что мы их не бросили. Я точно знаю, что люди там нас ждут, ждут Украину назад», – заявил Резников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоматериалам YouTube-канала Дмитрия Гордона