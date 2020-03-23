Сегодня власти прежде всего нужно говорить людям правду, – Яценюк о коронавирусе (Видео)

Профессионализм вместо паники, системность вместо страха, действие вместо демагогии – это три столпа, на которых должна базироваться модель преодоления кризиса. Такое мнение в эфире телеканала «Украина» выразил премьер-министр Украины 2014 – 2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Людям в первую очередь надо говорить правду. И каждый из власти сегодня должен выходить и говорить: вот как развивается пандемия, вот сколько у нас есть масок, сколько тестов – только реально, а не лгать, – сколько у нас есть койкомест, сколько медицинского персонала, как мы обеспечены и которые у нас проблемы», – отметил политик.

В противном случае, это путь в никуда, подчеркнул Арсений Яценюк.

«Это как раз путь к полному разочарованию граждан и к распространению не только медицинской пандемии, но и к политической, социальной и экономической пандемии. Это надо остановить. Люди должны быть уверены, что в стране есть власть, и эта власть знает, что делать», – отметил политик.

Яценюк подчеркнул, что задача номер один сейчас – ввести всеобъемлющий и полный карантин.

«Мы отстаем от Европы и США по темпам распространения пандемии, по разным оценкам, от 2 до 3 недель. Это означает, что пока мы еще не ощутили реальной волны, как пандемии, так и экономического кризиса, которая потом наступит. И это тоже надо честно артикулировать. Поэтому задача номер один – обеспечение полноценного карантина», – сказал Арсений Яценюк.

Следующий шаг, подчеркнул Арсений Яценюк – обеспечить безопасность медиков а также других работников, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан – спасателей, полицейских, работников продуктовых магазинов.

«Задача власти – дать им средства защиты, у них должны быть маски, респираторы, средства дезинфекции. У них должна быть зарплата», – отметил политик.

Власти также должны четко рассказать о ситуации с медицинским обеспечением.

«Они должны сейчас нам четко сказать, что есть в Украине, что едет в Украину и будет закупаться в кратчайший период времени», – отметил Яценюк.

Говоря об экономической ситуации, Арсений Яценюк отметил, что во всем мире сфера услуг «на сегодня умерла».

«У нас нет таких сбережений у людей, которые дали бы возможности людям выживать. Пройдет неделя или три – и все, у людей не будет средств, за что есть», – сказал Яценюк.

Учитывая это, подчеркнул политик, Кабинет министров должен безотлагательно изменить систему выплат по безработице, переведя в онлайн, а также предусмотреть доплаты гражданам для того, чтобы обеспечить безработных.