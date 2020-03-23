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В условиях карантина: «Горячие линии» для жителей Донетчины

23.03.20 12:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во время карантина людям оказывают поддержку различные службы. Их телефонные номера опубликовала пресс-служба Донецкой торгово-промышленной палаты.

В частности, указаны следующие полезные контакты для жителей Донетчины:

  • Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (г. Мирноград, Донецкая обл.), тел.: 06239-6-00-58, e-mail: dls.dn@dls.gov.ua;
  • Телефон психологической помощи для молодежи, тел.: 095-429-2053, e-mail: efremova.t@ukr.net. Консультации будут предоставляться с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;
  • Государственная пограничная служба Украины, Служба «Доверие», тел.: 0800-218-808, 044-527-6363, 1598, работают круглосуточно;
  • Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, тел.: 044-364-7780, 050-230-0428;
  • Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Донецкой области, тел.: 062-941-6362;
  • Правительственная «горячая линия», тел.: 1545, работает круглосуточно;
  • «Горячая линия» Министерства здравоохранения, тел.: 0800-505-201;
  • «Горячая линия» Департамента социальной защиты населения Донецкой ОГА, тел.: 06264-2-03-37 , 06264-2-03-38;
  • Национальная «горячая линия» для лиц, пострадавших от домашнего насилия, тел.: 1547;
  • Национальная «горячая линия» по противодействию торговле людьми и консультации мигрантов, тел.: 0800-505-501, 527;
  • «Горячая линия» Пенсионного фонда Украины, тел.: 044-482-22-14;
  • «Горячая линия» «Ощадбанка», тел.: 0800210800.

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