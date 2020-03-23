Нацбанк должен быть готов к жестким ограничениям на валютном рынке, – Яценюк

Национальный банк должен быть готов к введению очень жестких ограничений, чтобы не допустить валютных спекуляций. Такое мнение в эфире телеканала «Украина» выразил премьер-министр Украины 2014 – 2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Такое впечатление, что руководители Национального банка живут где-то на другой планете. Говорят: "у нас все хорошо, у нас все замечательно"», – сказал политик.

Он отметил, что в Украине действительно есть 25 млрд долл. золотовалютных резервов, но одновременно 80 млрд долл. долгов.

Кроме того, НБУ должен быть готов уже оказывать кредитную поддержку банкам, отметил политик.

«Малый, средний и крупный бизнес взяли кредиты. Их нечем будет отдавать. Поэтому уже сейчас Национальный банк должен поручить коммерческим банкам вместе с их клиентами провести реструктуризацию кредитов, уменьшить процентную ставку, отсрочить эти выплаты, и предоставить ликвидность для коммерческих банков для того, чтобы банковская система не рухнула», – сказал Арсений Яценюк.

«Им хватает 25 млрд долл., чтобы удержать валютную стабильность. Но нужно не допустить валютных спекуляций. Они должны действовать жестко и профессионально», – подчеркнул политик.