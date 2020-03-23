В «ЛНР» улицы начали патрулировать «полицейские» с «добровольцами-казаками»

В «ЛНР» в г. Ровеньки совместный рейд «по охране общественного порядка» провели сотрудники «полиции» и «казаки-добровольцы». Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«20 марта в г. Ровеньки реализован пилотный проект по совместному патрулированию сотрудников полиции с добровольными казачьими дружинами. В ходе инструктажа была доведена оперативная обстановка на территории города, проведена проверка соблюдения правил ношения форменной одежды и нагрудных знаков, а также обозначены приоритетные направления взаимодействия», – уверяют в «ЛНР».

«В завершение общего построения личный состав заступил на охрану общественного порядка. В дальнейшем планируется совместное патрулирование по всем городам ЛНР», – добавляют в «республике».