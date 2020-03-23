Эпидемия коронавируса не остановит процесс освобождения пленных, – глава МИД Украины

Эпидемия коронавируса не остановит обмен удерживаемыми лицами с временно неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса и освобождение украинских пленных из российских тюрем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».



«Этот вопрос не поставлен на паузу. В протоколе, который был подписан в Минске, есть пункт, посвященный обмену. Мы работаем над обменом. Офис президента работает, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины работает для того, чтобы обмен все-таки происходил. Безусловно, там должны быть приняты дополнительные эпидемиологические, карантинные меры для этого. Но судьба людей, судьба наших узников всегда была приоритетом №1 для президента и остается таким же», – отметил Кулеба.



Глава МИД заявил, что «никакой коронавирус» не способен затормозить усилия украинской власти по возвращению украинских граждан из плена и незаконного удержания.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода».