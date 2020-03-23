Забили до смерти: На Донетчине двум парням грозит до 15 лет тюрьмы

Двум парням из Бахмута (Донецкая обл.), в возрасте 16 и 17 лет, грозит до 15 лет тюрьмы за избиение мужчины, который впоследствии умер. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Артемовской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины в отношении двух жителей Бахмута 16 и 17 лет.

В пресс-службе напомнили, что 29 ноября, примерно в 21:15, студент-первокурсник одного из местных колледжей, будучи нетрезвым, предложил своему приятелю совершить нападение на прохожего, который только что вышел из магазина.

«Догнав мужчину, злоумышленники нанесли ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего, обыскав куртку и брюки потерпевшего, взяли его под руки и бросили головой о тротуарный камень и с места преступления скрылись. От полученных тяжелых травм пострадавший, так и не приходя в сознание, через шесть дней умер в больнице», – рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование завершено. Приговор обвиняемые будут ожидать в следственном изоляторе.

Максимальное наказание по указанным статьям – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.