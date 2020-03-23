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В Донецкой и Луганской областях не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, – данные МОЗ

23.03.20 10:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 10:00 23 марта, в Украине лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются Киев и Черновицкая область. В Донецкой и Луганской областях новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.

Коронавирусное заболевание выявлено:

  • город Киев – 29 случаев;
  • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление);
  • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);
  • Киевская область – 5 случаев;
  • Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
  • Днепропетровская область – 2 случая;
  • Львовская область – 2 случая;
  • Донецкая область – 1 случай;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Черкасская область – 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 марта в Центр поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19.

Отметим, ранее в Министерстве здравоохранения Украины уточнили информацию по поводу выздоровления 8 человек в Черновицкой области. У них было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им провели 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательными. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции.

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