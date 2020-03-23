Власти нужно создать стабилизационный фонд для обеспечения медицины и социальных потребностей, – Яценюк

Власти необходимо создать стабилизационный фонд, из которого направлять расходы на медицину и социальное обеспечение, полицию и инфраструктуру. Также нужно начать переговоры с МВФ о реструктуризации государственного долга. Такое мнение выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» в эфире телеканала «Украина».

Политик отметил необходимость увеличить дефицит государственного бюджета. Он напомнил, что ему на посту премьер-министра во время кризиса удалось уменьшить долги на 7 млрд долл.

«Сейчас им (власти) это не удастся», – констатировал Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас «самое лучшее время для того, чтобы правительство уже начало переговоры по реструктуризации внешних и внутренних долгов».

Политик напомнил, что его правительство в 2015 году добилось списания 3,6 млрд долл. долгов и отсрочки выплат по долгам.

«Сейчас правительству безотлагательно надо начинать новые переговоры (о реструктуризации, – ред.)», – подчеркнул он.

«Суперзадачей» он назвал увеличить объем программы с Международным валютным фондом с 5,5 млрд долл. хотя бы до 10-ти.

Сейчас есть механизмы, как принять необходимые для этого законы, добавил он.