В РФ разрешили въезд людям, проживающим в «Л-ДНР»

В правительстве РФ разрешили взъезд на территорию России людям, проживающим в отдельных районах Донетчины и Луганщины. Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном сегодня, 23 марта, на российском официальном портале правовой информации.

В частности, внесены дополнения в распоряжение правительства РФ об ограничении въезда.

«В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения пункта 1 настоящего распоряжения, не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», – говорится в тексте документа.

Там уточняется, что въезд возможен при наличии в паспорте гражданина Украины либо в «документе, удостоверяющем личность, предусмотренном указом президента РФ "О признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины"» отметки о регистрации на территории отдельных районов Донетчины и Луганщины.

В этой связи Роспотребнадзору и его территориальным органам поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде указанных лиц в Россию.