Получателям субсидий компенсируют часть расходов на услуги ЖКХ, – Минсоцполитики

В Украине установят дополнительную компенсацию получателям субсидий за оплату коммунальных услуг на период карантина. Порядка 3 млн домохозяйств получат в среднем около 300 грн компенсации. Об этом сегодня, 23 марта, на брифинге заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, на ближайшем заседании правительства Минсоцполитики будет предлагать принять решение, которым будет установлена дополнительная компенсация расходов для 3 млн домохозяйств из числа тех, кто сегодня получает субсидию, на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина.

«Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления еды, подогрева воды, использования холодной и горячей. Для чего мы это делаем? Мы знаем, что люди сегодня остаются дома, и мы просим их быть изолированными. И эти люди будут использовать больше ресурсов, поэтому каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн», – сообщила Лазебная.

Кроме того, для граждан, которые из-за карантина потеряют работу, Минсоцполитики упростит предоставление субсидий.

«Это также будет в решении, которое мы планируем вынести на среду на заседание Кабмина», – подчеркнула министр.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине не будут начислять пеню и штрафы за несвоевременную уплату за жилищно-коммунальные услуги.