Министр соцполитики рассказала, кто получит «президентскую» тысячу и ежемесячную надбавку к пенсии

Доплату в размере 1 тыс. грн из-за введения карантина по коронавирусу получат более 10 млн пенсионеров и людей с инвалидностью. Об этом сегодня, 23 марта, на брифинге заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент «Донецких новостей».

«С апреля будет проведена одноразовая выплата по 1 тыс. грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн человек. Такую же сумму получат больше 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают ее вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий», – рассказала Лазебная.

«С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированно получат повышение 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн», – сказала она.

Министр подчеркнула, что индексацию пенсий и выплату надбавок Пенсионный фонд проводит автоматически, поэтому гражданам обращаться в органы ПФУ не нужно.

Напомним, в Донецкой области на выплату в размере 1 тыс. грн в связи с коронавирусом, как это объявлял президент Украины Владимир Зеленский, смогут претендовать более 600 тыс. пенсионеров.