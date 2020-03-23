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Сегодня до конца дня экспресс-тесты на коронавирус доставят в регионы, – Аваков

23.03.20 12:36
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ

До конца дня 23 марта Нацгвардия доставит достаточное количество экспресс-тестов для определения COVID-19 во все области Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По словам главы МВД, Нацгвардия в сопровождении медиков начала доставлять по областям тест-системы на коронавирус, поступившие из Китая. Доставку осуществляют авиацией и спецавтомобилями.

«До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны», – написал Аваков.

«Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядок и систему жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период», – подчеркивает министр.

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