«Жесткий» карантин в Славянске: Общественный транспорт – по спецпропускам, закрываются рынки, запрещен отдых в парках

С введением с сегодняшнего дня, 23 марта, в Донецкой области режима чрезвычайной ситуации в городах вводятся дополнительные карантинные меры. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в частности, в Славянске с 24 марта проезд в общественном транспорте будет по спецпропускам, закрываются все рынки, запрещен отдых в парках, скверах, на детских и спортивных площадках.

Подробнее о мероприятиях на территории города об ограничении в работе общественного транспорта, в торговле во время пресс-конференции сегодня, 23 марта, рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Вадим Лях подчеркнул, что «мягкий» карантин в условиях роста заболеваемости в Украине невозможен, поэтому «жесткий» карантин – обоснованная мера. «Не сомневаюсь в том, что те, кто сегодня критикует, что принятые меры жесткие, буквально через неделю будут говорить, что и эти меры были недостаточны. Все европейские страны, которые пошли по пути мягкого карантина, сегодня полностью пересматривают свою политику и ужесточают меры. То же самое делает и Украина. Меры действительно жесткие, все хотят переходного периода – но переходного периода не будет, потому что пандемия наступает и число заболевших в Украине растет», – сказал мэр.

Так, с завтрашнего дня, 24 марта, в Славянске ограничивается использование общественного транспорта. Сама схема маршрутов сохраняется, но маршрутки, автобусы и троллейбусы будут перевозить только людей, работающих на предприятиях критических инфраструктур:

коммунальные предприятия, предприятия тепло- газо- и электроснабжения;

работники учреждений и предприятий охраны здоровья, в том числе ветеринарной медицины;

работники органов местного самоуправления, местных органов исполнительной власти;

работники продовольственных магазинов и аптечных учреждений, в том числе ветеринарных аптек;

работники, которые заняты в изготовлении продукции медицинского назначения;

представители СМИ.

Проезд в общественном транспорте будет осуществляться по предъявлению служебного удостоверения.

«Доставка людей и проезд в общественном транспорте будет платный. Будет так же, как и работало раньше, все те же льготы сохраняются. Тот, кто не льготный – тот платит», – подчеркнул Лях.

«Понятно, что есть вопросы – а как быть сотрудникам заводов и иных предприятий. На сегодняшний день с точки зрения работы города это не попадает в "критический пакет". Но мы понимаем, что доставка рабочих необходима, потому что это и экономика города в том числе, и рабочие места. Этим предприятиям предоставлена возможность заключать отдельно договоры на доставку своих людей с перевозчиками или коммунальными предприятиями», – прокомментировал мэр.

Заместитель городского головы Юрий Подлесный отметил, что только по мере острой необходимости список сотрудников, которые могут пользоваться общественным транспортом, будет расширен.

«Много у нас споров возникало по поводу проезда работников АЗС. Все-таки сошлись на том, что если мы будем так бесконечно расширять список, то мы придем к тому, что никакого карантина в транспорте у нас не получится. Мы решили, что руководство автозаправочных станций может подвозить своих работников к месту работы и в обратном направлении», – сказал Подлесный.

Прекращается работа всех рынков на территории города – как вещевых, так и продовольственных. «Много вопросов, почему закрыты продуктовые рынки, ведь там люди на свежем воздухе, а работают торговые сети. Во-первых, мы выполняем решение, которое спускается сверху. Во-вторых, по статистике на центральном рынке 1 500 рабочих мест – 1 500 людей, торгующих одновременно. Кроме того они должны приехать на работу и, соответственно, уехать», – пояснил Лях.

Социально незащищенным слоям населения города на период карантина будут выдаваться продуктовые наборы. «Пайки детям социально незащищенных категорий уже формируются, деньги выделены, и к концу недели мы уже начнем первые поставки. Также сегодня готовится проект решения о поддержке безработных и так далее. Пока что городской совет не может обеспечить всех, но хочу напомнить, что в 2014 году никто от голода не умер. Поэтому я уверен, что в 2020 году тоже не умрет», – сказал градоначальник.

Также люди, прибывшие в Славянск из-за границы, должны информировать о своем прибытии на телефон горячей линии в горздрав, а также в отдел полиции (все номера телефонов есть на сайте горсовета). «По решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций полиция наделена полномочиями фиксировать этих людей и проводить с ними карантинные меры. Также полиция наделена и другими полномочиями, например, по нарушению карантина на улице и посадке в общественный транспорт», – отметил Вадим Лях.

Запрещено посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок. «Полиция и армия будут патрулировать улицы. Все мы прекрасно понимаем, что если площадка занята, что там более 6-ти человек – это нарушение режима. И, конечно же, замечание будет сделано. Если человек просто движется по тротуару через парк, или два человека, семья, я уверен, что такие запрещающие меры приниматься не будут», – пояснил мэр Славянска.