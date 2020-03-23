На Донетчине 26-летняя женщина убила 54-летнего сожителя

В Новолуганском (Донецкая обл.) во время семейной ссоры женщина ударила сожителя ножом в грудную клетку, в результате чего он умер. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от врача бригады "скорой помощи" о том, что в одной из квартир Новолуганского обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти», – рассказали в полиции.

Как выяснили правоохранители, погибший вместе со своей 26-летней сожительницей употреблял спиртное. Между ними возник спор, во время которой 54-летний мужчина свою правоту пытался доказать с помощью силы. Женщина, в свою очередь, схватила нож и ударила его в грудную клетку.

Увидев, что сделал, женщина сразу же вызвала «скорую». Но мужчина умер до приезда врачей.

Нож изъят. По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.