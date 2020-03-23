В зону ООС доставлена 1 тыс. тест-систем для определения COVID-19

Партия наборов для тестирования на коронавирус в количестве 1 тыс. штук доставлена в один из военных госпиталей в зоне операции Объединенных сил на Донетчине. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Повернись живим» в Facebook.

«Они уже в ООС! 1000 наборов для ПЦР-тестирования (методом исследования полимеразной цепной реакции – ред.) на коронавирус 22 марта прибыли в один из военных госпиталей в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Как уточняют в фонде, данные тесты позволяют находить вирус на ранней, бессимптомной фазе, когда человек представляет наибольшую опасность для окружающих.

«В течение следующей недели военными медиками будет собран биологический материал. А мы на тот момент уже подготовим холодильное оборудование, которое позволит доставить этот материал обратно в лабораторию», – добавили в организации.

По словам волонтеров «Повернись живим», это будет первое в Украине массовое превентивное тестирование, сделанное с учетом опыта других стран.

Напомним, ранее фонд «Повернись живим» передал для нужд Объединенных сил первую партию экспресс-тестов стоимостью около 14 тыс. грн, закупленных на средства неравнодушных украинцев. Также волонтеры доставили в один из мобильных военных госпиталей более 8 тыс. пар защитных перчаток и около 300 кг дезинфицирующих средств.