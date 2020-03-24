У еще одного народного депутата подтвержден COVID-19

У народного депутата, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, переселенца из Луганска Руслана Горбенко подтвержден коронавирус COVID-19. При этом Горбенко не выезжал за границу. Об этом 23 марта на своей странице в Facebook написала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Сегодня (23 марта – ред.) у нашего коллеги, нардепа от "Слуг народа" Руслана Горбенко, выявлен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких», – сообщила Кравчук.

«Надо отметить, Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть, мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. Касательно этого сейчас ведется эпидемиологическое расследование», – добавила она.

По словам заместителя председателя фракции «Слуга народа», симптомы у Горбенко проявились 19 марта. Круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. «Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался», – сообщила Кравчук.

«Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно – кто-то из нас пойдет на изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Совета применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно – решаются именно так. Мы сделаем все, чтобы в такой сложной для всей страны ситуации у нас был дееспособный парламент, который законодательно будет обеспечивать борьбу страны с невидимым и коварным врагом», – резюмировала нардеп.

Напомним, 23 марта народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице в Киеве. Он сдал 2 теста на коронавирус COVID-19.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Украины из Луганской области Сергея Шахова лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.