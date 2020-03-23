На Донетчине водитель Мерседеса пытался скрыться с места ДТП

На Донетчине нетрезвый мужчина, находясь за рулем «Мерседеса», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с ВАЗом. После ДТП мужчина покинул место происшествия, но сразу был задержан полицейскими. В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в Бахмутском районе за выходные произошли две аварии с пострадавшими. Один человек погиб, еще двое пострадали. В обоих случаях водители получили травмы во время лобовых столкновений.

«В субботу около 23:00 столкновение двух легковушек в Бахмуте унесло жизнь 42-летнего водителя автомобиля ВАЗ. 51-летний водитель "Мерседеса", который нарушил правила дорожного движения, получил телесные повреждения», – рассказали в полиции и добавили, что водитель иномарки задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Сейчас мужчина проходит стационарное лечение под конвойным надзором полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту инкриминируется ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). За это правонарушение предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы», – рассказали в пресс-службе.

В воскресенье в аналогичной аварии вблизи Соледара пострадал еще один водитель ВАЗа. Мужчина получил многочисленные травмы из-за лобового столкновения, которое совершил водитель Chery.

«Пострадавший находится в больнице. Следователями Бахмутского отдела полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст. 286 УК», – отметили в пресс-службе.