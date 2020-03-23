Дело МН17: Очередное судебное заседание длилось меньше часа

Сегодня, 23 марта, в Нидерландах состоялось третье судебное заседание по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, но длилось оно меньше часа, передает «Европейская правда».

Судья объявил, что адвокату подозреваемого Олега Пулатова нужно сначала дать возможность изучить обширное досье – более 36 тыс. страниц дела.

Сегодняшнее заседание в судебном комплексе «Схипхол» близ Амстердама проходило без присутствия прессы и родственников из-за риска распространения коронавируса. В зале заседаний находились только трое судей, секретарь, прокурор и адвокат. При этом судьи сидели на определенном расстоянии друг от друга в соответствии с рекомендациями по социальному дистанцированию.

Следующее заседание суда запланировано на 8 июня. Тогда суд должен принять решение о многочисленных запросах, направленных Государственной прокуратурой Нидерландов.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд.