Бригады экстренной медпомощи не будут проводить экспресс-тесты на коронавирус, – замглавы МОЗ

Экспресс-тесты на COVID-19 не будут проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Тестированием займутся врачи, которые будут видеть эту необходимость. Об этом сегодня, 23 марта, на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что в Украине зарегистрировано 73 случая заболевания COVID-19, а также разъяснил порядок быстрого тестирования на коронавирус.

«Вчера у нас появилась информация о том, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Да, оно будет ими проводиться, но в исключительных экстренных случаях, когда они будут выезжать на оказание ургентной помощи больным. Экстренная медицинская помощь не должна и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирований. Она функционирует для других целей, поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте звонками на экстренную медицинскую помощь. Обращайтесь только в тех случаях, когда это требуется», – подчеркнул Ляшко.

По его словам, в Министерстве здравоохранения рассматривается вопрос создания дополнительных мобильных групп, которыми будут подкреплены семейные врачи.

«Они являются первыми, кто будет встречаться с больными на COVID-19. Сначала – в телефонном режиме, потом будет производиться выход на дом для того, чтобы определять коронавирусную болезнь, проводить быстрые тесты на коронавирусную болезнь, на грипп, на аденовирусную инфекцию. После этого принимать определенные клинические решения по дальнейшей тактике ведения больного. И в случае необходимости больного будут доставлять в стационар для госпитализации и оказания медицинской помощи, в том числе и в отделениях интенсивной терапии», – уточнил замминистра.

Он также добавил, что рабочая группа в МОЗ уже в который раз пересматривает стандарт оказания медицинской помощи, алгоритмы тестирования, подходы в лечении, «санитарной сортировке» для определения того, кто и когда должен быть госпитализирован.