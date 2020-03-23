Авария в Краматорске: Под колесами авто оказался пешеход

В Краматорске в темное время суток на ул. Парковой мужчина, переходя дорогу, попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«22 марта около 02:00 водитель автомобиля "Great Wall Voleex", двигаясь по ул. Парковая в направлении ул. Юбилейная, совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии 47-летний пешеход получил телесные повреждения. Водитель остался на месте происшествия», – рассказали в полиции.

Полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».