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В Краматорске начали дезинфицировать подъезды многоэтажек (Фото)

23.03.20 16:32
Фото: пресс-служба Краматорского городского совета
Фото: пресс-служба Краматорского городского совета

Сегодня, 23 марта, в Краматорске начали проводить санитарную дезинфекцию подъездов. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, управляющая компания «Ладис» начала санитарную обработку многоквартирных домов специальным дезинфицирующим раствором. «В целом в Краматорске чуть более 2 000 подъездов – все они будут обработаны для безопасности жителей», – говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идет о дезинфекции домофонов, кнопок лифтов и их пультов управления, а также перил и ручек входной группы.

Фото: пресс-служба Краматорского городского совета

Напомним, в Краматорске в связи с введением в Донецкой области чрезвычайной ситуации ввели ряд ограничений и запретов.

Как сообщалось ранее, ежедневно проводят санитарную обработку подъездов и в Мариуполе.

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