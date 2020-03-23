Пережить тяжелые времена из-за пандемии COVID-19: В МККК рассказали о помощи жителям Донбасса

Международный Комитет Красного Креста (МККК), чтобы покрыть потребности людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе в период пандемии вируса COVID-19, доставил дополнительные продуктовые и гигиенические наборы. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба представительства МККК в Украине на своей странице в Facebook.

«Сегодня люди по всему миру переживают тяжелые времена из-за пандемии вируса COVID-19, однако сложнее всего пережить ее тем, кто уже находится в ситуации конфликтов и насилия. Ответственность МККК как гуманитарной организации в такие времена – это, прежде всего, забота о людях, их безопасность и обеспечение их основными средствами к существованию, а именно продуктами, гигиеническими средствами, питьевой водой и жильем. С этой целью в конце прошлой недели 16 машин с продуктовыми наборами выехали на Донбасс, чтобы покрыть потребности людей по обе стороны линии соприкосновения. Этот транспорт доставил продуктовые и гигиенические наборы для 12 тыс. человек», – говорится в сообщении.

К тому же, как уточняется, на складах МККК на Донбассе есть дополнительные продуктовые и гигиенические наборы, рассчитанные на 50 тыс. человек. Также сегодня в зону конфликта отправились две машины, перевозящие медикаменты для лечения хронических заболеваний и препараты для центра крови. «Эта помощь предназначена для лечения людей с хроническими заболеваниями, но мы также готовы предоставлять дополнительные препараты, необходимые для определения коронавируса COVID-19 и лечения вызываемых им болезней», – добавили в МККК.

Напомним, по состоянию на 10:00 23 марта, в Украине лабораторно подтверждены 73 случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел. За минувшие сутки было зафиксировано 26 новых случаев.